The Telegraph: Україна і США планують підписати договір про відновлення країни на $800 млрд

Київ та Вашингтон планують підписати угоду про відбудову України на економічному форумі в Давосі

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна та Сполучені Штати планують підписати угоду на $800 млрд, якою передбачається "реконструкція" країни. Про це повідомило видання The Telegraph із посиланням на західних чиновників.

За їхньою інформацією, президент Володимир Зеленський планував наступного тижня відвідати Білий дім для завершення як плану економічного процвітання, так і угоди про гарантії безпеки після війни. Однак європейські прихильники України з "коаліції охочих" порадили йому не їхати до Вашингтона, запропонувавши Всесвітній економічний форум у Давосі як альтернативний майданчик для зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом, стверджує медіа.

Як зазначають посадовці, зустріч у Давосі хочуть використати для фіналізації економічної угоди, що є центральною частиною оновленої пропозиції за підтримки США щодо припинення війни з Росією.

За даними анонімних українських чиновників, план процвітання передбачає залучення близько $800 млрд протягом десяти років для відбудови України та стимулювання її економіки.

Видання зазначає, що угода розроблена на основі підписаної минулого року угоди про корисні копалини, яка надала американським інвесторам пріоритетний доступ до майбутніх гірничодобувних проєктів в Україні.

Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що опрацьовує з американською стороною потенційну угоду про вільну торгівлю зі США, яка має стати частиною масштабного пакету заходів для повоєнного відновлення України. Деталі цієї ініціативи глава держави планує обговорити безпосередньо з Трампом.

Пропозиція передбачає запровадження нульових тарифів на торгівлю та створення особливих умов для промислово розвинених регіонів України. За словами Зеленського, такий крок надасть країні суттєвих конкурентних переваг порівняно із сусідніми державами, що допоможе залучити іноземні інвестиції та бізнес.

Така угода, за словами президента, слугуватиме додатковою гарантією економічної безпеки України.