The Telegraph: Украина и США планируют подписать договор о восстановлении страны на $800 млрд

Киев и Вашингтон планируют подписать соглашение о восстановлении Украины на экономическом форуме в Давосе

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина и Соединенные Штаты планируют подписать соглашение на $800 млрд, которым предусматривается "реконструкция" страны. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на западных чиновников.

По их информации, президент Владимир Зеленский планировал на следующей неделе посетить Белый дом для завершения как плана экономического процветания, так и соглашения о гарантиях безопасности после войны. Однако европейские сторонники Украины из "коалиции желающих" посоветовали ему не ехать в Вашингтон, предложив Всемирный экономический форум в Давосе как альтернативную площадку для встречи с американским президентом Дональдом Трампом, утверждает медиа.

Как отмечают чиновники, встречу в Давосе хотят использовать для финализации экономического соглашения, которое является центральной частью обновленного предложения при поддержке США в прекращении войны с Россией.

По данным анонимных украинских чиновников, план процветания предусматривает привлечение около $800 млрд в течение десяти лет для восстановления Украины и стимулирования ее экономики.

Издание отмечает, что соглашение разработано на основе подписанного в прошлом году соглашения о полезных ископаемых, которое предоставило американским инвесторам приоритетный доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине.

Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что прорабатывает с американской стороной потенциальное соглашение о свободной торговле с США, которое должно стать частью масштабного пакета мер для послевоенного восстановления Украины. Детали этой инициативы глава государства планирует обсудить непосредственно с Трампом.

Предложение предусматривает введение нулевых тарифов на торговлю и создание особых условий для промышленно развитых регионов Украины. По словам Зеленского, такой шаг даст стране существенные конкурентные преимущества по сравнению с соседними государствами, что поможет привлечь иностранные инвестиции и бизнес.

Такое соглашение, по словам президента, будет служить дополнительной гарантией экономической безопасности Украины.