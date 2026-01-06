На встрече "коалиции желающих" обсудят письменные гарантии безопасности и войска в Украине – Reuters
6 января в Париже состоится встреча "коалиции желающих", на которой обсудят присутствие иностранных войск в Украине и письменные гарантии безопасности. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на изученную записку, которая была направлена 35 приглашенным делегациям.
В записке сказано, что встреча будет посвящена тому, какой вклад союзники могут внести в многонациональные силы для Украины в случае прекращения огня. Также участники стремятся согласовать взносы на более широкий спектр гарантий безопасности для Украины, включая обязательства в случае повторного нападения России.
Намерены также скоординировать планы "коалиции желающих" с переговорными позициями Украины, США и Европы. В записке предлагается согласовать дальнейшие шаги по усилению поддержки Украины и оказанию давления на Россию в случае, если Москва откажется от конструктивных переговоров.
Ожидается, что к президенту Владимиру Зеленскому в Париже присоеденятся более 27 лидеров, в том числе и представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Некоторые дипломаты 5 января заявили, что Украина во время встречи стремится письменно зафиксировать конкретные обязательства от союзников. До сих пор обещания союзников о помощи были "в основном расплывчатыми".
"Мы достигли соглашения по оперативным деталям гарантий безопасности. Мы объясним, как они структурированы и насколько важны долгосрочные обязательства для всех участников", – заявил журналистам перед саммитом представитель французского председательства.
Неназванный высокопоставленный европейский чиновник заявил, что есть надежда, что укрепление гарантий коалиции также поможет закрепить обязательства США, которые были изложены "в общих чертах" в ходе двусторонних переговоров с Украиной.
- 30 декабря 2025 года Владимир Зеленский рассказал, что Украина в начале января 2026 года проведет две встречи в формате "коалиции желающих". Первая встреча запланирована на 3 января, а вторая – предварительно 6 января во Франции.
- 31 декабря секретарь СНБО сообщил, что во встрече "коалиции желающих" примут участие более 10 стран, а США присоединятся онлайн.
- 3 января Зеленский высказался о европейских войсках в Украине. По его словам, сигналом будет прекращение огня.
