На встрече "коалиции желающих" обсудят письменные гарантии безопасности и войска в Украине – Reuters

На встрече намерены обсудить четкие гарантии безопасности, которые до этого были "в основном расплывчатыми"

Елисейский дворец в Париже (Фото: facebook.com/elysee.fr)

6 января в Париже состоится встреча "коалиции желающих", на которой обсудят присутствие иностранных войск в Украине и письменные гарантии безопасности. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на изученную записку, которая была направлена 35 приглашенным делегациям.

В записке сказано, что встреча будет посвящена тому, какой вклад союзники могут внести в многонациональные силы для Украины в случае прекращения огня. Также участники стремятся согласовать взносы на более широкий спектр гарантий безопасности для Украины, включая обязательства в случае повторного нападения России.

Намерены также скоординировать планы "коалиции желающих" с переговорными позициями Украины, США и Европы. В записке предлагается согласовать дальнейшие шаги по усилению поддержки Украины и оказанию давления на Россию в случае, если Москва откажется от конструктивных переговоров.

Ожидается, что к президенту Владимиру Зеленскому в Париже присоеденятся более 27 лидеров, в том числе и представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Некоторые дипломаты 5 января заявили, что Украина во время встречи стремится письменно зафиксировать конкретные обязательства от союзников. До сих пор обещания союзников о помощи были "в основном расплывчатыми".

"Мы достигли соглашения по оперативным деталям гарантий безопасности. Мы объясним, как они структурированы и насколько важны долгосрочные обязательства для всех участников", – заявил журналистам перед саммитом представитель французского председательства.

Неназванный высокопоставленный европейский чиновник заявил, что есть надежда, что укрепление гарантий коалиции также поможет закрепить обязательства США, которые были изложены "в общих чертах" в ходе двусторонних переговоров с Украиной.