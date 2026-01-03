Зеленский о европейских войсках в Украине: сигналом будет прекращение огня

Военное присутствие Великобритании и Франции в Украине, по его словам – обязательно

Владимир Зеленский / Фото: ОП

Гарантии безопасности для Украины и эффективность работы Коалиции желающих зависит от готовности ключевых стран к военному присутствию в Украине после прекращения огня. Об этом Владимир Зеленский сообщил журналистам во время брифинг.

Он напомнил, что для Украины важно присутствие европейских войск, однако, "безусловно, не все готовы на это".

Глава государства добавил, что этот вопрос имеет также парламентское измерение, потому что решение о военном присутствии, согласно конституциям многих стран Европы, требует поддержки парламента.

По его словам, сигналом к началу работы Коалиции желающих будет прекращение огня. "То есть присутствие будет фактически сразу после прекращения огня", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что конституции некоторых государств запрещают оказывать военную помощь другим странам, но они помогают санкционно, финансово, гуманитарно и тому подобное.

"То есть есть разные страны в Коалиции. Там председательствуют Великобритания и Франция. Вот их присутствие военное обязательно", – подчеркнул президент.