Неназванный "платиновый пакет". Трамп хочет передать Конгрессу гарантии безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп планирует представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает CNN.

По словам собеседника издания, Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности, которые будут поддерживаться США. Он также называет этот пакет "платиновым стандартом" того, что Вашингтон может предложить Украине.

"Это самый надежный пакет протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень сильный пакет", – заявил другой высокопоставленный американский чиновник.

Что именно США обещают Украине ни один из собеседников не уточнил. Однако, по их словам получается, что американские гарантии "позволят сдерживать дальнейшую российскую агрессию, создавать механизмы урегулирования конфликтов и мониторить окончательное мирное соглашение". Они также будут предусматривать последствия для России, если она нарушит соглашение.

При этом, как отмечает издание, Трамп считает, что сможет заставить Москву принять гарантии, а чиновники также заявили, что Россия выразила готовность к вступлению Украины в Европейский Союз в рамках любого мирного соглашения.