Неназванный "платиновый пакет". Трамп хочет передать Конгрессу гарантии безопасности для Украины
Президент США Дональд Трамп планирует представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает CNN.
По словам собеседника издания, Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности, которые будут поддерживаться США. Он также называет этот пакет "платиновым стандартом" того, что Вашингтон может предложить Украине.
"Это самый надежный пакет протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень сильный пакет", – заявил другой высокопоставленный американский чиновник.
Что именно США обещают Украине ни один из собеседников не уточнил. Однако, по их словам получается, что американские гарантии "позволят сдерживать дальнейшую российскую агрессию, создавать механизмы урегулирования конфликтов и мониторить окончательное мирное соглашение". Они также будут предусматривать последствия для России, если она нарушит соглашение.
При этом, как отмечает издание, Трамп считает, что сможет заставить Москву принять гарантии, а чиновники также заявили, что Россия выразила готовность к вступлению Украины в Европейский Союз в рамках любого мирного соглашения.
- 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Майами, чтобы провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени. Далее запланированы совместные заявления президентов и телефонный разговор с лидерами Европы.
- Вечером 27 декабря президент Зеленский рассказал, что намерен говорить с Трампом, в частности, о $100 млрд помощи от Еврокомиссии и гарантиях безопасности.
- Трамп перед встречей с украинским коллегой заявил, что судьба любого мирного плана зависит исключительно от его решения.
Комментарии (0)