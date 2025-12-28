Неназваний "платиновий пакет". Трамп хоче передати Конгресу гарантії безпеки для України
Президент США Дональд Трамп планує представити Конгресу гарантії безпеки для України за підсумками перемовин із Володимиром Зеленським. Про це з посиланням на неназваного американського посадовця повідомляє CNN.
За словами співрозмовника видання, Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки, що підтримуватимуться США. Він також називає цей пакет "платиновим стандартом" того, що Вашингтон може запропонувати Україні.
"Це найнадійніший пакет протоколів безпеки, який вони коли-небудь бачили. Це дуже, дуже сильний пакет", – заявив інший високопоставлений американський чиновник.
Що саме США обіцяють Україні, жоден зі співрозмовників не уточнив. Однак з їхніх слів виходить, що американські гарантії "дозволять стримувати подальшу російську агресію, створювати механізми врегулювання конфліктів та моніторити остаточну мирну угоду". Вони також передбачатимуть наслідки для Росії, якщо вона порушить угоду.
Водночас, як зазначає видання, Трамп вважає, що зможе змусити Москву прийняти гарантії, а чиновники також заявили, що Росія висловила готовність до вступу України до Європейського Союзу в рамках будь-якої мирної угоди.
- 28 грудня президент України Володимир Зеленський прилетів до Маямі, щоб провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Зустріч розпочнеться о 20:00 за київським часом. Далі заплановані спільні заяви президентів та телефонна розмова з лідерами Європи.
- Увечері 27 грудня президент Зеленський розповів, що має намір говорити з Трампом, зокрема, про $100 млрд допомоги від Єврокомісії та гарантії безпеки.
- Трамп перед зустріччю з українським колегою заявив, що доля будь-якого мирного плану залежить виключно від його рішення.
Коментарі (0)