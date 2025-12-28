Неназваний "платиновий пакет". Трамп хоче передати Конгресу гарантії безпеки для України

Президент США готовий представити Конгресу пакет гарантій безпеки для України. У США цей пакет називають "платиновим стандартом" від Вашингтона

Зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом у жовтні 2025 року (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп планує представити Конгресу гарантії безпеки для України за підсумками перемовин із Володимиром Зеленським. Про це з посиланням на неназваного американського посадовця повідомляє CNN.

За словами співрозмовника видання, Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки, що підтримуватимуться США. Він також називає цей пакет "платиновим стандартом" того, що Вашингтон може запропонувати Україні.

"Це найнадійніший пакет протоколів безпеки, який вони коли-небудь бачили. Це дуже, дуже сильний пакет", – заявив інший високопоставлений американський чиновник.

Що саме США обіцяють Україні, жоден зі співрозмовників не уточнив. Однак з їхніх слів виходить, що американські гарантії "дозволять стримувати подальшу російську агресію, створювати механізми врегулювання конфліктів та моніторити остаточну мирну угоду". Вони також передбачатимуть наслідки для Росії, якщо вона порушить угоду.

Водночас, як зазначає видання, Трамп вважає, що зможе змусити Москву прийняти гарантії, а чиновники також заявили, що Росія висловила готовність до вступу України до Європейського Союзу в рамках будь-якої мирної угоди.