$100 млрд та гарантії безпеки: Зеленський розповів, про що говоритиме з Трампом у Флориді

Питання гарантій безпеки та фінансової підтримки є ключовими в переговорах із міжнародними партнерам

На нещодавніх переговорах за участю європейських країн (так звана "Берлінська команда") обговорювали 20 ключових питань, які будуть винесені на перемовини з Дональдом Трампом. Про це розповів президент Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна отримає $100 млрд євро – таку суму раніше пропонувала закласти Європейська комісія у бюджет Європейського Союзу на 2028-2034 роки для України. На зустрічі буде обговорюватися подальша економічна допомога, оскільки виділених коштів не вистачає на відновлення.

Одним важливим питанням майбутньої зустрічі з Дональдом Трампом стануть гарантії безпеки для України. Йдеться про необхідність досягнення чіткого розуміння щодо їх змісту та строків надання. Зеленський наголосив, що такі гарантії мають бути надані одночасно із завершенням війни, щоб забезпечити захист України від подальшої російської агресії.