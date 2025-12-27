Зеленський вирушив до США. Зупиниться у Канаді для зустрічі з Карні
Президент Володимир Зеленський уже вирушив до Сполучених Штатів, дорогою він зустрінеться з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу президента.
За словами глави держави, він перебуває в літаку на шляху до Флориди, де в неділю, 28 грудня, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.
"На цьому шляху ми зупинимося в Канаді. У мене буде зустріч з прем’єр-міністром Канади Карні. Ми з ним плануємо поспілкуватися онлайн з лідерами Європи", – сказав Зеленський.
Глава держави додав, що вони проговорять всі питання й обміняються деталями тих документів, про які він говоритиме з Трампом у неділю.
- 28 грудня Зеленський має зустрітися з Трампом у Флориді. Вони, серед іншого, мають обговорити суперечливі пункти "мирного плану" й гарантії безпеки для України.
- Трамп перед зустріччю з українським колегою заявив, що доля будь-якого мирного плану залежить лише від його рішення.
