Мирний план з 20 пунктів готовий на 90% – Зеленський

Президент підтвердив, що у неділю, 28 грудня, зустрінеться з Дональдом Трампом у Флориді

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

План щодо врегулювання війни, над яким працювали українські посадовці разом з партнерами, готовий на 90%. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в чаті ОП.

У глави держави запитали про очікування від майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський відповів, що команди України та Штатів "дуже непогано" попрацювали. Підготовлено перші драфти кількох документів.

Президент уточнив, що є деякі питання, які може обговорити тільки на рівні лідерів.

"Ми будемо говорити про гарантії безпеки. Я вдячний обом сторонам за те, що дійсно документ був дуже хороший. І зараз напрацювання сильні", – наголосив Зеленський.

За його словами, мирний план з 20 пунктів, над яким працювали команди, на 90% готовий.

"Наше завдання робити так, щоб все було готово на 100%. Це не просто і ніхто не каже, що стовідсотково це одразу буде, проте, ми повинні кожною такою зустріччю, кожною такою розмовою наближати бажаний результат", – сказав президент.

Також Зеленський підтвердив, що у неділю, 28 грудня, зустрінеться з Трампом у Флориді.

Вони планують гарантії безпеки. Президент уточнив, що у цьому блоці кілька документів. Також лідери розглянуть проєкт економічної угоди.

"Там поки що базові напрацювання. Буде кілька угод. І тут треба обговорити напрямок", – сказав глава держави.

Він додав, що всі питання, щодо яких в України та США є розбіжності, будуть порушуватися.