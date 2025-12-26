Мирний план з 20 пунктів готовий на 90% – Зеленський
План щодо врегулювання війни, над яким працювали українські посадовці разом з партнерами, готовий на 90%. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в чаті ОП.
У глави держави запитали про очікування від майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський відповів, що команди України та Штатів "дуже непогано" попрацювали. Підготовлено перші драфти кількох документів.
Президент уточнив, що є деякі питання, які може обговорити тільки на рівні лідерів.
"Ми будемо говорити про гарантії безпеки. Я вдячний обом сторонам за те, що дійсно документ був дуже хороший. І зараз напрацювання сильні", – наголосив Зеленський.
За його словами, мирний план з 20 пунктів, над яким працювали команди, на 90% готовий.
"Наше завдання робити так, щоб все було готово на 100%. Це не просто і ніхто не каже, що стовідсотково це одразу буде, проте, ми повинні кожною такою зустріччю, кожною такою розмовою наближати бажаний результат", – сказав президент.
Також Зеленський підтвердив, що у неділю, 28 грудня, зустрінеться з Трампом у Флориді.
Вони планують гарантії безпеки. Президент уточнив, що у цьому блоці кілька документів. Також лідери розглянуть проєкт економічної угоди.
"Там поки що базові напрацювання. Буде кілька угод. І тут треба обговорити напрямок", – сказав глава держави.
Він додав, що всі питання, щодо яких в України та США є розбіжності, будуть порушуватися.
- 24 грудня Зеленський розкрив усі 20 пунктів оновленого проєкту мирної угоди.
- Деякі з них все ще залишаються суперечливими, а окремі були викреслені. За даними Bloomberg, Росія планує внести свої "вагомі" правки у мирний план з 20 пунктів.
