Мирный план из 20 пунктов готов на 90% – Зеленский

Президент подтвердил, что в воскресенье, 28 декабря, встретится с Дональдом Трампом во Флориде

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

План по урегулированию войны, над которым работали украинские чиновники вместе с партнерами, готов на 90%. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате ОП.

У главы государства спросили об ожиданиях от предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский ответил, что команды Украины и Штатов "очень неплохо" поработали. Подготовлены первые драфты нескольких документов.

Президент уточнил, что есть некоторые вопросы, которые может обсудить только на уровне лидеров.

"Мы будем говорить о гарантиях безопасности. Я благодарен обеим сторонам за то, что действительно документ был очень хороший. И сейчас наработки сильные", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, мирный план из 20 пунктов, над которым работали команды, на 90% готов.

"Наша задача делать так, чтобы все было готово на 100%. Это не просто и никто не говорит, что стопроцентно это сразу будет, однако, мы должны каждой такой встречей, каждым таким разговором приближать желаемый результат", – сказал президент.

Также Зеленский подтвердил, что в воскресенье, 28 декабря, встретится с Трампом во Флориде.

Они планируют гарантии безопасности. Президент уточнил, что в этом блоке несколько документов. Также лидеры рассмотрят проект экономического соглашения.

"Там пока что базовые наработки. Будет несколько соглашений. И здесь надо обсудить направление", – сказал глава государства.

Он добавил, что все вопросы, по которым у Украины и США есть разногласия, будут подниматься.