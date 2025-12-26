Мирный план из 20 пунктов готов на 90% – Зеленский
План по урегулированию войны, над которым работали украинские чиновники вместе с партнерами, готов на 90%. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате ОП.
У главы государства спросили об ожиданиях от предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский ответил, что команды Украины и Штатов "очень неплохо" поработали. Подготовлены первые драфты нескольких документов.
Президент уточнил, что есть некоторые вопросы, которые может обсудить только на уровне лидеров.
"Мы будем говорить о гарантиях безопасности. Я благодарен обеим сторонам за то, что действительно документ был очень хороший. И сейчас наработки сильные", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, мирный план из 20 пунктов, над которым работали команды, на 90% готов.
"Наша задача делать так, чтобы все было готово на 100%. Это не просто и никто не говорит, что стопроцентно это сразу будет, однако, мы должны каждой такой встречей, каждым таким разговором приближать желаемый результат", – сказал президент.
Также Зеленский подтвердил, что в воскресенье, 28 декабря, встретится с Трампом во Флориде.
Они планируют гарантии безопасности. Президент уточнил, что в этом блоке несколько документов. Также лидеры рассмотрят проект экономического соглашения.
"Там пока что базовые наработки. Будет несколько соглашений. И здесь надо обсудить направление", – сказал глава государства.
Он добавил, что все вопросы, по которым у Украины и США есть разногласия, будут подниматься.
- 24 декабря Зеленский раскрыл все 20 пунктов обновленного проекта мирного соглашения.
- Некоторые из них все еще остаются противоречивыми, а отдельные были вычеркнуты. По данным Bloomberg, Россия планирует внести свои "весомые" правки в мирный план из 20 пунктов.
