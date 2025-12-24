Bloomberg: Россия планирует внести свои "весомые" правки в 20-пунктный мирный план
Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Россия намерена добиваться внесения ключевых изменений в 20-пунктный мирный план по завершению войны против Украины. Об этом сообщил Bloomberg неназванный собеседник, якобы близкий к Кремлю. 

В РФ рассматривают эту версию мирного плана как "отправную точку" для дальнейших переговоров. Полностью ее отвергать не хотят, так как боятся оттолкнуть президента США Дональда Трампа.

По словам неназванного собеседника, Россию в документе беспокоят гарантии против расширения на восток военного альянса НАТО и нейтральный статус Украины в случае ее вступления в Европейский союз. Также в плане отсутствуют ограничения на численность Вооруженных Сил Украины, чего добивается Кремль, и нет четких гарантий касательно статуса русского языка в Украине. 

Кроме того, в РФ хотят ясности в вопросе снятия санкций и в отношении замороженных на Западе активов на "сотни миллиардов долларов". Также Кремль по-прежнему настаивает на территориальных уступках в Донецкой области. 

