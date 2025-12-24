Посол США при НАТО: Мы пытаемся выяснить, какой максимум готова сделать Россия

Витакер видит прогресс в переговорах, однако признает – массированные атаки, которые продолжает каждую ночь устраивать РФ, говорят сами за себя

Мэтью Витакер (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

Посол США при НАТО Мэтью Витакер считает продуктивными переговоры о прекращении российско-украинской войны, но признает, что постоянные массированные обстрелы говорят сами за себя. Сейчас США пытаются понять, на какие шаги может пойти Россия для урегулирования, сказал он в интервью Fox News.

"Я думаю, что мы близки [к соглашению] как никогда раньше. Очевидно, что прошедшие выходные, проведенные одновременно два или три дня на переговорах как с украинцами, так и с россиянами, были, как сказал Стив Уиткофф, продуктивными и конструктивными. Но сейчас мяч на стороне россиян", – подчеркнул Витакер.

Он отметил, что сейчас "на столе" около четырех документов: это 20-пунктный мирный план вместе с многосторонними гарантиями безопасности, гарантии безопасности, предоставляемые США, план экономического роста и процветания после мира.

"Я думаю, что мы пытаемся выяснить, какой максимум готова сделать Россия. Они продолжают осуществлять эти массированные атаки в течение ночи против Украины. Это в определенной степени говорит само за себя", – сказал Витакер.

Он согласился с журналисткой, что Россия никогда не была готова признать большие потери со своей стороны и всегда была готова "страдать" больше, чем другие страны.

"Такие потери и миллионы жертв никогда не были бы терпимыми ни одной другой страной, кроме России. И в то же время, это то, что они делают ради очень малых, если вообще каких-либо, достижений на поле боя", – подчеркнул посол.