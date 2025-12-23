Зеленскому доложили о переговорах в США: подготовлены драфты нескольких документов

Дипломатия должна идти бок о бок с давлением на Россию и поддержкой для Украины, убежден президент

Встреча (Фото: Офис президента)

Во вторник, 23 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов доложили президенту Владимиру Зеленскому относительно переговоров в Соединенных Штатах. Об этом сообщил Офис президента.

Глава государства заслушал подробные доклады участников делегации о встречах с американской командой. Зеленский заявил, что Умеров и Гнатов продуктивно поработали с представителями президента США Дональда Трампа.

"Сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов. В частности, есть документы по гарантиям безопасности для Украины, по восстановлению и по базовой рамке для окончания этой войны", – акцентировал президент.

По его словам, сейчас пункты зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить повторной агрессии. Каждый раунд переговоров и встреч добавляет обеспеченности украинским интересам, уточнил Зеленский.

Президент поблагодарил европейских партнеров за поддержку и координацию и добавил, что ждет продолжения диалога с США.

Он убежден, что дипломатия должна идти бок о бок с давлением на Россию и необходимой поддержкой для Украины. Каждый российский удар и интенсивные российские штурмы на фронте доказывают, что настроенность Украины на завершение войны значительно превосходит российскую, и это надо исправить усилением давления на РФ.