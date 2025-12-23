Зеленському доповіли про переговори у США: підготовлено драфти кількох документів

Дипломатія має йти пліч-о-пліч із тиском на Росію та підтримкою для України, переконаний президент

Зустріч (Фото: Офіс президента)

У вівторок, 23 грудня, секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов доповіли президенту Володимиру Зеленському щодо переговорів у Сполучених Штатах. Про це повідомив Офіс президента.

Глава держави заслухав детальні доповіді учасників делегації щодо зустрічей з американською командою. Зеленський заявив, що Умєров та Гнатов продуктивно попрацювали з представниками президента США Дональда Трампа.

"Зараз є підготовлені драфти кількох документів. Зокрема, є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни", – акцентував президент.

За його словами, наразі пункти зафіксовано так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити повторної агресії. Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, уточнив Зеленський.

Президент подякував європейським партнерам за підтримку та координацію й додав, що чекає на продовження діалогу зі США.

Він переконаний, що дипломатія має йти пліч-о-пліч із тиском на Росію та необхідною підтримкою для України. Кожен російський удар та інтенсивні російські штурми на фронті доводять, що налаштованість України на завершення війни значно перевершує російську, і це треба виправити посиленням тиску на РФ.