У питанні миру в Україні залишилися "найскладніші" 5% – президент Фінляндії

Стубб вважає, що зараз сторони "як ніколи" близькі до миру

Александр Стубб (Фото: EPA / TOMS KALMINS)

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що в питанні досягнення миру в Україні залишилися "найскладніші" 5%. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

За його словами, переговорники "як ніколи" близькі до досягнення мирної угоди між Росією та Україною, а самі переговори вступають у найскладнішу стадію – заключну.

Президент Фінляндії похвалив зусилля американської дипломатії щодо санкцій проти російської нафти. Він також відзначив єдність західних союзників після переговорів у Берліні та виділив два ключові моменти.

"По-перше, Європа, Україна і США були єдині у своєму прагненні до справедливого і міцного миру... а по-друге, йшлося про ідею гарантій безпеки для України. Так що ми майже біля мети, але найскладніші 5% ще залишилися", – сказав Стубб.

Він повідомив, що розмовляв із президентом США Дональдом Трампом кілька тижнів тому, а останнім часом тісно співпрацює з переговірниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За словами фінського президента, у переговорах працює "баланс батога і пряника".

"Російська економіка насправді почувається не дуже добре. Зростання нульове. Резерви вичерпані. Високі процентні ставки й висока інфляція. І ситуація не поліпшується", – сказав Стубб.