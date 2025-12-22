В вопросе мира в Украине остались "самые сложные" 5% – президент Финляндии

Стубб считает, что сейчас стороны "как никогда" близки к миру

Александр Стубб (Фото: EPA / TOMS KALMINS)

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в вопросе достижения мира в Украине остались "самые сложные" 5%. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

По его словам, переговорщики "как никогда" близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, а сами переговоры вступают в самую сложную стадию – заключительную.

Президент Финляндии похвалил усилия американской дипломатии в отношении санкций против российской нефти. Он также отметил единство западных союзников после переговоров в Берлине и выделил два ключевых момента.

"Во-первых, Европа, Украина и США были едины в своем стремлении к справедливому и прочному миру... а во-вторых, речь шла об идее гарантий безопасности для Украины. Так что мы почти у цели, но самые сложные 5% еще остались", – сказал Стубб.

Он сообщил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом несколько недель назад, а в последнее время тесно сотрудничает с переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам финского президента, в переговорах работает "баланс кнута и пряника".

"Российская экономика на самом деле чувствует себя не очень хорошо. Рост нулевой. Резервы исчерпаны. Высокие процентные ставки и высокая инфляция. И ситуация не улучшается", – сказал Стубб.