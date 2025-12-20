Зеленский объяснил, при каких условиях поддержит встречу делегаций США, Украины и России

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Соединенные Штаты предложили провести переговоры с участием делегаций Украины, России и Европы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Он рассказал, что 19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров имел встречу с представителями Штатов. По словам Зеленского, больше деталей относительно переговоров он будет иметь позже в субботу.

"Действительно, Соединенные Штаты Америки сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России. И они [американцы] предложили такой формат, насколько я понимаю, Украина, Америка, русские, ну потому что там есть представители Европы, наверное и Европы", – сказал президент.

Он уточнил, что было бы логично на такую совместную встречу пригласить европейцев.

"Но логично ее делать после того, как мы с вами будем понимать потенциальный результат встречи, которая уже прошла: Америка-Украина", – добавил глава государства, подчеркнув, что будет отталкиваться от результатов американо-украинских переговоров.

Команда свяжется с Зеленским, чтобы доложить о первом круге диалога, а "потом мы поймем, что делать с продолжением", заключил он.

ДОПОЛНЕНО В 18:10. Впоследствии Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате ОП, уточнил, что Вашингтон предлагает трехстороннюю встречу США – Украина – Россия.

Президент не уверен, что может быть что-нибудь новое. В частности, он упомянул переговоры с россиянами в Турции.

"Хотя был там результат, и это были обмены. Я считаю, что это немного из того, что хотели мы. Но это очень важно, и я очень рад, что у нас были обмены и наши люди, наши военные прежде всего, вернулись домой. И гражданские", – сказал глава государства.

Он добавил, что, если сейчас может быть такая встреча, разблокировавшая обмены или результатом трехсторонней встречи может быть договоренность о переговорах на уровне лидеров. В этом случае Украина поддержит такое предложение.

19 декабря Украина, США и европейские партнеры провели переговоры в Америке по поводу мирного плана.

20 декабря спецпредставитель Путина Дмитриев подтвердил, что направляется в Штаты на встречу с американскими чиновниками.