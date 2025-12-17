Politico: Чиновники США и России проведут переговоры в выходные в Майами

Переговоры в Москве (Фото: ресурс оккупантов)

В ближайшие выходные, 20-21 декабря, в Майами состоятся переговоры должностных лиц России и США по урегулированию войны РФ против Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Они рассказали, что в выходные в Майами состоится встреча американских и российских официальных лиц в рамках усилий администрации президента Штатов Дональда Трампа о прекращении российско-украинской войны.

По мере того как усилия Трампа по прекращению боевых действий терпят неудачу, США усиливают давление на Украину с целью добиться уступок, которые положат конец войне.

Планы по встрече остаются неопределенными, но если она состоится в эти выходные, администрация представит результаты последнего раунда переговоров российским официальным лицам, которые не сильно изменили своих требований, говорится в материале.

По словам одного из собеседников, ожидается, что в состав российской делегации войдет глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев. Американскую сторону будут представлять специальный посланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Белый дом не сразу ответил на запрос о комментариях относительно возможной встречи.

2 декабря состоялись пятичасовые переговоры между Уиткоффом, Кушнером и Путиным.

После этого Трамп заявил, что Путин якобы хочет мира, поскольку у его переговорщиков сложилось впечатление, что тот якобы хотел бы заключить мирное соглашение.

14-15 декабря в Берлине состоялся ряд встреч с участием Украины, США и Европы.