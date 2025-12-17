Politico: Посадовці США та Росії проведуть переговори у вихідні в Маямі

Переговори у Москві (Фото: ресурс окупантів)

Найближчими вихідними, 20-21 грудня, у Маямі відбудуться переговори посадовців Росії та США щодо врегулювання війни РФ проти України. Про це повідомило видання Politico з посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

Вони розповіли, що у вихідні в Маямі відбудеться зустріч американських і російських офіційних осіб у рамках зусиль адміністрації президента Штатів Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни.

У міру того, як зусилля Трампа щодо припинення бойових дій зазнають невдачі, США посилюють тиск на Україну з метою домогтися поступок, які покладуть край війні.

Плани щодо зустрічі залишаються невизначеними, але якщо вона відбудеться цими вихідними, адміністрація представить результати останнього раунду переговорів російським офіційним особам, які не сильно змінили своїх вимог, йдеться у матеріалі.

За словами одного зі співрозмовників, очікується, що до складу російської делегації увійде голова російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв. Американську сторону представлятимуть спеціальний посланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Білий дім не одразу відповів на запит про коментар щодо потенційної зустрічі.

2 грудня відбулись п'ятигодинні переговори між Віткоффом, Кушнером та Путіним.

Після цього Трамп заявив, що Путін нібито хоче миру, оскільки у його перемовників склалось враження, що той нібито хотів би укласти мирну угоду.

14-15 грудня у Берліні відбулася низка зустрічей за участі України, США та Європи.