Трамп вірить, що Путін хотів би миру і повернутися до "більш нормального" життя

Віткофф і Кушнер доповіли Трампу, що після переговорів із Путіним у них склалося "дуже сильне враження", що той нібито хотів би укласти мирну угоду

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп все ще вважає, що російський диктатор Володимир Путін нібито хоче миру. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Трампа запитали про результати п'ятигодинної зустрічі у Москві спецпосланця Штатів Стіва Віткоффа, зятя глави США Джареда Кушнера та диктатора РФ.

"Він [Путін] хотів би покласти край війні. Це їхнє [Віткоффа і Кушнера] враження. Їхнє враження було таке, що він хотів би, щоб війна закінчилася. Я думаю, що він хотів би повернутися до більш нормального життя. Я думаю, що він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами", – сказав Трамп.

Він зазначив, що у Віткоффа і Кушнера була "досить хороша" зустріч із Путіним і в них склалося "дуже сильне враження", що той нібито хотів би укласти угоду.

"Побачимо, що станеться", – додав президент Штатів.