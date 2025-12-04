Трамп вірить, що Путін хотів би миру і повернутися до "більш нормального" життя
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп все ще вважає, що російський диктатор Володимир Путін нібито хоче миру. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Трампа запитали про результати п'ятигодинної зустрічі у Москві спецпосланця Штатів Стіва Віткоффа, зятя глави США Джареда Кушнера та диктатора РФ.

Читайте також
"Ми слабкі, ситуація ганебна". Який козир у мирних переговорах НАТО лишає для України

"Він [Путін] хотів би покласти край війні. Це їхнє [Віткоффа і Кушнера] враження. Їхнє враження було таке, що він хотів би, щоб війна закінчилася. Я думаю, що він хотів би повернутися до більш нормального життя. Я думаю, що він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами", – сказав Трамп.

Він зазначив, що у Віткоффа і Кушнера була "досить хороша" зустріч із Путіним і в них склалося "дуже сильне враження", що той нібито хотів би укласти угоду.

"Побачимо, що станеться", – додав президент Штатів.

  • У Кремлі після переговорів з американською делегацією 2 грудня заявили, що наразі немає "компромісного плану" стосовно закінчення війни.
  • Україна контактувала зі США після їхніх переговорів у Москві – Вашингтон позитивно оцінив розмови з Путіним та запросив українську делегацію до Америки найближчим часом. Водночас, за оцінкою НАТО, Москва все ще хоче встановити проросійський режим у Києві.
  • Генсек НАТО заявив, що якщо переговорний процес буде безрезультатним або займе забагато часу, то найкращим способом тиску на Росію буде подальша військова допомога Києву та санкції проти Москви.
володимир путінпереговоридональд трампмирний план