Трамп вірить, що Путін хотів би миру і повернутися до "більш нормального" життя
Президент США Дональд Трамп все ще вважає, що російський диктатор Володимир Путін нібито хоче миру. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Трампа запитали про результати п'ятигодинної зустрічі у Москві спецпосланця Штатів Стіва Віткоффа, зятя глави США Джареда Кушнера та диктатора РФ.
"Він [Путін] хотів би покласти край війні. Це їхнє [Віткоффа і Кушнера] враження. Їхнє враження було таке, що він хотів би, щоб війна закінчилася. Я думаю, що він хотів би повернутися до більш нормального життя. Я думаю, що він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами", – сказав Трамп.
Він зазначив, що у Віткоффа і Кушнера була "досить хороша" зустріч із Путіним і в них склалося "дуже сильне враження", що той нібито хотів би укласти угоду.
"Побачимо, що станеться", – додав президент Штатів.
- У Кремлі після переговорів з американською делегацією 2 грудня заявили, що наразі немає "компромісного плану" стосовно закінчення війни.
- Україна контактувала зі США після їхніх переговорів у Москві – Вашингтон позитивно оцінив розмови з Путіним та запросив українську делегацію до Америки найближчим часом. Водночас, за оцінкою НАТО, Москва все ще хоче встановити проросійський режим у Києві.
- Генсек НАТО заявив, що якщо переговорний процес буде безрезультатним або займе забагато часу, то найкращим способом тиску на Росію буде подальша військова допомога Києву та санкції проти Москви.
