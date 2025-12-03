Москва все ще хоче проросійський режим у Києві: у НАТО дали оцінку переговорам

Топчиновник Альянсу розповів про бажання Москви відновити своїх маріонеток й втручатися у внутрішню політику України після мирної угоди

Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

За оцінкою розвідки Північноатлантичного Альянсу щодо переговірного процесу, Москва все ще хоче встановити проросійський режим у Києві. Про це, як передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі, 2 грудня заявив високопосадовець НАТО на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн об'єднання.

"Росія все ще прагне побачити зміну уряду в Україні в найближчому майбутньому, попри те, що українці навряд чи коли-небудь оберуть проросійський уряд. Разом з її [РФ] розмитими культурними вимогами щодо внутрішніх дій України, це означає, що Росія намагатиметься відновити своїх проксі [маріонеток] та втручатися у внутрішньополітичні процеси після досягнення [мирної] угоди", – зауважив він.

Стосовно переговорів, топчиновник назвав ситуацію "дуже динамічною", додавши, що в Альянсі зараз зосереджуються на підтримці України "єдиним способом, який забезпечить тривале мирне врегулювання, а саме – переконавши [диктатора] Володимира Путіна, що він не може перемогти на полі бою".

"Ми, очевидно, бачимо прогрес і високо оцінюємо зусилля переговорників, спрямовані на вихід із глухого кута. І хоча за столом переговорів багато чого може змінитися, але на цей момент, можливо, ми все ще не бачимо жодних ознак того, що позиція Росії змінилася або що вона готова піти на якісь значні поступки", – наголосив високопосадовець.

Він нагадав про нещодавні заяви Путіна, які "чітко показали", що вимоги РФ стосовно українських територій залишаються незмінними, як і заклики диктатора до "нейтралітету" Києва і його скарги стосовно так званих першопричин війни.

"Москва наполягає на повному виведенні українських військ з усіх п'яти областей, на які вона претендує, включно з територіями, які вона [зараз] не окуповує і не окупує в коротко- або середньостроковій перспективі", – додав топчиновник (судячи з контексту, йдеться про претензії Москви на український Крим та чотири області, які вона незаконно вписала до своєї Конституції. – Ред.).

Посадовець також додав, що Росія прагнутиме максимально послабити військовий потенціал України, щоб "прокласти шлях для подальшої агресії".

Йдеться про вимогу РФ щодо припинення західної підтримки Києву та відмову від ідеї європейської військової присутності на території України.

"І нарешті, звичайно, необхідна чітка угода щодо умов, моніторингу, верифікації та надійних гарантій безпеки для України в майбутньому", – підсумував високопоставлений чиновник Альянсу.