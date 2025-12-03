"Змінити розрахунки Путіна". Генсек НАТО назвав найкращі способи тиснути на Росію для миру

Рютте виступив за продовження "потоку зброї" до України та "кусючі" санкції проти Москви, якщо переговори не спрацюють

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Якщо переговірний процес щодо закінчення війни РФ проти України буде безрезультатним або займе забагато часу, то найкращим способом тиску на Росію буде продовження військової допомоги для Києва та санкції проти Москви. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у відповідь на запитання кореспондентки LIGA.net у Брюсселі.

Журналістка запитала, як змусити Росію йти на компроміси під час мирних переговорів, і чи мають ці перемовини взагалі якийсь сенс, оскільки країна-агресор не хоче йти на жодні поступки.

Рютте зазначив, що переговірний процес триває, нагадавши про "успішні зустрічі" між Україною і США у Женеві й Маямі та перемовини між Америкою та РФ у Москві.

"Важливо, що мирний процес є. Сподіваємося, що він принесе результати. І якщо це займе занадто багато часу або не призведе до результатів, найкращий спосіб чинити тиск на росіян – це зробити дві речі. По-перше, переконатися, що росіяни розуміють, що потік зброї в Україну триватиме. Саме це і відбувається сьогодні. Завдяки Сполученим Штатам, завдяки європейцям, США надсилають в Україну необхідне спорядження, оплачуване Канадою та європейськими союзниками, але також Європа і Канада роблять багато на двосторонньому рівні", – пояснив генсек Альянсу.

Другим способом тиску на Москву він назвав економічні санкції, що "кусають" і є ефективними.

"Це також саме те, що відбувається. США та Європа працюють спільно, щоб санкції мали максимальний вплив на російську економіку. Це найкращий спосіб змінити розрахунки [російського диктатора] Путіна", – заявив посадовець.

Водночас НАТО, звісно, сподівається, що російсько-українська війна закінчиться "швидше, ніж пізніше", додав генсек.

"Бо, як сказав президент США [Дональд Трамп], м'ясорубка має зупинитися. І я повністю з ним згоден", – підсумував Рютте.