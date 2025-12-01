Нідерланди оплатять ППО та боєприпаси для F-16 в межах PURL
Нідерланди зроблять новий внесок в ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України. Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

За його словами, Україні терміново потрібна більша військова підтримка проти потужних російських повітряних атак.

Тому Нідерланди знову виділяють 250 млн євро на постачання з американських запасів (PURL).

Брекельманс уточнив, що кошти підуть на засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для винищувачів F-16 тощо.

"У ці вирішальні часи Україна може розраховувати на нашу підтримку", – резюмував міністр оборони Нідерландів.

