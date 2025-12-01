Нідерланди оплатять ППО та боєприпаси для F-16 в межах PURL

Міністр оборони Нідерландів оголосив про виділення 250 млн євро на зброю США для ЗСУ

Військовий літак (Фото: X-акаунт Рубена Брекельманса)

Нідерланди зроблять новий внесок в ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України. Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

За його словами, Україні терміново потрібна більша військова підтримка проти потужних російських повітряних атак.

Тому Нідерланди знову виділяють 250 млн євро на постачання з американських запасів (PURL).

Брекельманс уточнив, що кошти підуть на засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для винищувачів F-16 тощо.

"У ці вирішальні часи Україна може розраховувати на нашу підтримку", – резюмував міністр оборони Нідерландів.

У серпні повідомлялося, що Нідерланди першими з-поміж союзників по НАТО виділили 500 млн євро на американське озброєння для України.

18 листопада прем'єр Іспанії оголосив, що країна зробить внесок в ініціативу PURL в розмірі 100 млн євро.