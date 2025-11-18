Прем’єр Іспанії оголосив про пакет військової допомоги Україні на 615 млн євро

Володимир Зеленський та Педро Санчес (Фото: Kiko Huesca/EPA)

Протягом місяця Іспанія виділить понад 600 млн євро на військову допомогу Україні. Про це на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

За його словами, країна спрямує 615 млн євро на військову допомогу для України у межах нового пакета.

"Цей пакет охоплюватиме, по-перше, відправлення нового оборонного обладнання приблизною вартістю 300 млн євро, як частину нашої двосторонньої угоди про безпеку, що, як ви пам’ятаєте, передбачає 1 млрд євро, які ми також зобов’язалися надати цього року Україні у сфері безпеки", – сказав Санчес.

Окрім цього, Іспанія зробить внесок в ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України. Санчес уточнив, що йдеться про 100 млн євро.

Крім цього, 215 млн євро країна спрямує через інструмент SAFE, створений Європейською комісією. Прем’єр Іспанії наголосив, що ці кошти дадуть змогу профінансувати виробництво систем протидії БпЛА, радарів і засобів повітряного спостереження.

Також Санчес розповів, що разом з пакетом на 615 млн євро, Іспанія запустить новий інструмент фінансової підтримки обсягом 200 млн євро для сприяння відбудові України.

"Цей інструмент координуватиметься новим Іспанським офісом реконструкції України, який, як ви знаєте, був відкритий два місяці тому, і дозволить нашим компаніям брати безпосередню й конкурентну участь у процесі відбудови", – акцентував він.