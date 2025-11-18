Премьер Испании объявил о пакете военной помощи Украине на 615 млн евро

Испания сделает вклад в инициативу PURL по закупке оружия США для ВСУ

Владимир Зеленский и Педро Санчес (Фото: Kiko Huesca/EPA)

В течение месяца Испания выделит более 600 млн евро на военную помощь Украине. Об этом на брифинге с президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

По его словам, страна направит 615 млн евро на военную помощь для Украины в рамках нового пакета.

"Этот пакет будет включать, во-первых, отправку нового оборонного оборудования приблизительной стоимостью 300 млн евро, как часть нашего двустороннего соглашения о безопасности, что, как вы помните, предусматривает 1 млрд евро, которые мы также обязались предоставить в этом году Украине в сфере безопасности", — сказал Санчес.

Кроме этого, Испания сделает вклад в инициативу PURL по закупке американского оружия для Украины. Санчес уточнил, что речь идет о 100 млн евро.

Кроме того, 215 млн евро страна направит через инструмент SAFE, созданный Европейской комиссией. Премьер Испании подчеркнул, что эти средства позволят профинансировать производство систем противодействия БпЛА, радаров и средств воздушного наблюдения.

Новость дополняется...