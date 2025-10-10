Трамп предложил исключить Испанию из НАТО, потому что та "отстает"

Дональд Трамп (Фото: EPA / Francis Chung)

Президент США Дональд Трамп предложил НАТО рассмотреть возможность исключения Испании из Альянса из-за низких расходов страны на оборону. Об этом он сказал во время двусторонней встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"У нас была одна страна, которая отстает – Испания. Вы должны позвонить им и выяснить, почему они отстают... У них все хорошо. У них нет оправдания для этого, но это нормально. Возможно, вам стоит исключить их из НАТО, честно говоря", – обратился Трамп к Стуббу.

В то же время он отметил, что Финляндия в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину увеличила военные расходы.

"Вы прекрасно справились с этим. Испания – нет", – сказал он Стуббу во время встречи.

В июне на саммите НАТО союзники договорились поддержать требование Трампа выделить 5% ВВП на оборонные расходы, 3,5% – на основные военные расходы и 1,5% – на более широкие инвестиции, связанные с безопасностью. Испания была единственной страной, которая отказалась.

В ответ премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что считает свои текущие расходы на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта "достаточными".

По данным Альянса, Испания является одной из стран НАТО с наименьшими расходами на оборону, в 2023 году расходы составили менее 1,2% ВВП.