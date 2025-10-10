Трамп запропонував виключити Іспанію з НАТО, бо та "відстає"
Президент США Дональд Трамп запропонував НАТО розглянути можливість виключення Іспанії з Альянсу через низькі витрати країни на оборону. Про це він сказав під час двосторонньої зустрічі з президентом Фінляндії Александером Стуббом.
"У нас була одна країна, яка відстає – Іспанія. Ви повинні зателефонувати їм і з'ясувати, чому вони відстають... У них все добре. У них немає виправдання для цього, але це нормально. Можливо, вам варто виключити їх з НАТО, чесно кажучи", – звернувся Трамп до Стубба.
Водночас він зазначив, що Фінляндія у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну збільшила військові витрати.
"Ви чудово впоралися з цим. Іспанія – ні", – сказав він Стуббу під час зустрічі.
У червні на саміті НАТО союзники домовилися підтримати вимогу Трампа виділити 5% ВВП на оборонні витрати, 3,5% – на основні військові витрати та 1,5% – на ширші інвестиції, пов'язані з безпекою. Іспанія була єдиною країною, яка відмовилася.
У відповідь прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що вважає свої поточні витрати на оборону в розмірі 2% валового внутрішнього продукту "достатніми".
За даними Альянсу, Іспанія є однією з країн НАТО з найменшими витратами на оборону, у 2023 році витрати склали менше ніж 1,2% ВВП.
