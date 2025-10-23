Еще два государства присоединились к инициативе по закупке американского оружия для ВСУ

Финляндия выделит 100 млн евро на оружие для Украины в рамках инициативы PURL

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Еще два государства НАТО присоединились к инициативе PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для Украины. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил президент Владимир Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто участвует в программе, ведь это позволяет Украине получать ракеты для противовоздушной обороны, чтобы защищаться от российских атак.

"И сегодня благодарны Финляндии и Испании за то, что они присоединились к этой программе", – сказал Зеленский.

PURL – это начатая США и НАТО инициатива, направленная на обеспечение Украины критически важным вооружением через финансирование членами Альянса поставки оружия американского производства.

Механизм позволяет странам-партнерам финансировать закупку такого оружия в соответствии с приоритетным списком потребностей, определенным Украиной и согласованным с США и НАТО.

ДОПОЛНЕНО В 18:12. Впоследствии Зеленский сообщил, что встретился в Брюсселе с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. По его словам, Финляндия выделит 100 млн евро на оружие для Украины в рамках инициативы PURL. Также Зеленский поблагодарил финского премьера за недавно объявленный 30-й оборонный пакет на 52 млн евро.

15 октября Рютте заявлял, что более половины из 32 государств-членов НАТО присоединились к инициативе PURL.

22 октября он рассказал, что оружие на первые несколько миллиардов долларов, оплаченное европейскими союзниками, уже отправлено из США в Украину.