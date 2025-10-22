Оружие на несколько миллиардов долларов уже отправлено из США в Украину – Рютте
Оружие на первые несколько миллиардов долларов, оплаченное европейскими союзниками, уже отправлено из США в Украину. Об этом во время общения с журналистами в Вашингтоне сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Он упомянул о согласии президента США Дональда Трампа снова отправлять оружие Украине, но теперь оно оплачивается союзниками.
"Мы очень активно работаем над этим проектом. Вооружение на первые несколько миллиардов долларов уже отправлено в Украину из США за средства союзников", – сказал Рютте.
Он добавил, что европейцы берут на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины после достижения длительного перемирия или мирного соглашения.
По словам Рютте, в этот день он встретится с Трампом, чтобы обсудить, как НАТО может помочь в реализации его видения достижения мира, "чего мы все искренне желаем после его огромного успеха в Газе".
- Зеленский сообщал, что в первых пакетах помощи по PURL будут ракеты для Patriot и HIMARS.
- 15 октября Рютте заявлял, что более половины из 32 государств-членов НАТО присоединились к инициативе PURL.
