Оружие на несколько миллиардов долларов уже отправлено из США в Украину – Рютте

Оружие на первые несколько миллиардов долларов, оплаченное европейскими союзниками, уже отправлено из США в Украину. Об этом во время общения с журналистами в Вашингтоне сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он упомянул о согласии президента США Дональда Трампа снова отправлять оружие Украине, но теперь оно оплачивается союзниками.

"Мы очень активно работаем над этим проектом. Вооружение на первые несколько миллиардов долларов уже отправлено в Украину из США за средства союзников", – сказал Рютте.

Он добавил, что европейцы берут на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины после достижения длительного перемирия или мирного соглашения.

По словам Рютте, в этот день он встретится с Трампом, чтобы обсудить, как НАТО может помочь в реализации его видения достижения мира, "чего мы все искренне желаем после его огромного успеха в Газе".

СПРАВКА PURL – это инициатива США и НАТО, направленная на обеспечение Украины критически важным вооружением через финансирование членами Альянса поставок вооружения американского производства. Механизм позволяет странам-партнерам финансировать закупку такого вооружения в соответствии с приоритетным списком потребностей, определенным Украиной и согласованным с США и НАТО. PURL – это инициатива США и НАТО, направленная на обеспечение Украины критически важным вооружением через финансирование членами Альянса поставок вооружения американского производства. Механизм позволяет странам-партнерам финансировать закупку такого вооружения в соответствии с приоритетным списком потребностей, определенным Украиной и согласованным с США и НАТО.

Зеленский сообщал, что в первых пакетах помощи по PURL будут ракеты для Patriot и HIMARS.

15 октября Рютте заявлял, что более половины из 32 государств-членов НАТО присоединились к инициативе PURL.