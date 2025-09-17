Зеленский о новой помощи США: Точно будут ракеты для Patriot и HIMARS

Глава Украины подтвердил выделение двух новых пакетов поддержки от Штатов по механизму PURL

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в первых пакетах военной помощи США, приобретенной союзниками по НАТО, непременно будут ракеты для противовоздушной помощи и реактивных систем. Слова главы государства передает медиа "Новини.LIVE".

"Первые два пакета по $500 млн, на сколько я понял ваш вопрос, и что будет в этих пакетах? В этих пакетах, я не буду говорить все детали, точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS", – заявил руководитель Украины.

Он напомнил, что партнеры уже выделили более $2 млрд на программу PURL.

"Мы получаем за октябрь еще дополнительные деньги, я думаю, где-то у нас будет $3,5-3,6 уже миллиардов", – добавил Зеленский.

Ранее выделение помощи подтверждал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий со ссылкой на украинское посольство в Вашингтоне.

Накануне, 16 сентября, агентство Reuters со ссылкой на двух собеседников сообщило, что Пентагон утвердил две поставки для Украины по $500 млн по программе PURL. Это первая подобная поддержка Киева от нынешней администрации американского президента Дональда Трампа.