Зеленский о новой помощи США: Точно будут ракеты для Patriot и HIMARS
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в первых пакетах военной помощи США, приобретенной союзниками по НАТО, непременно будут ракеты для противовоздушной помощи и реактивных систем. Слова главы государства передает медиа "Новини.LIVE".
"Первые два пакета по $500 млн, на сколько я понял ваш вопрос, и что будет в этих пакетах? В этих пакетах, я не буду говорить все детали, точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS", – заявил руководитель Украины.
Он напомнил, что партнеры уже выделили более $2 млрд на программу PURL.
"Мы получаем за октябрь еще дополнительные деньги, я думаю, где-то у нас будет $3,5-3,6 уже миллиардов", – добавил Зеленский.
Ранее выделение помощи подтверждал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий со ссылкой на украинское посольство в Вашингтоне.
Накануне, 16 сентября, агентство Reuters со ссылкой на двух собеседников сообщило, что Пентагон утвердил две поставки для Украины по $500 млн по программе PURL. Это первая подобная поддержка Киева от нынешней администрации американского президента Дональда Трампа.
- 14 июля генсек НАТО Рютте и Трамп заключили соглашение о том, что союзники будут покупать американское оружие для Украины.
- О старте программы PURL стало известно 4 августа, первыми о помощи по ней объявили Нидерланды, а на следующий день это сделали Дания, Норвегия и Швеция. В начале этого же месяца в НАТО заявляли, что уже "в ближайшие недели" ожидают поставки оружия в Украину по PURL.
- Зеленский отмечал, что Украина рассчитывает, что в рамках PURL партнеры будут предоставлять не менее $1 млрд ежемесячно.
