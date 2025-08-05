Дания, Норвегия и Швеция выделят $500 млн на американское оружие для Украины
Норвегия вместе со Швецией и Данией предоставит средства для поддержки новой инициативы по обеспечению Украины приоритетным американским оборонным оборудованием через НАТО. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.
Чтобы продолжать удовлетворять самые насущные потребности Украины, Швеция, Норвегия и Дания совместно профинансируют один из первых пакетов в рамках новой инициативы "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL).
Вместе страны профинансируют пакет общей стоимостью $500 млн.
"Это важная инициатива НАТО и США. Она помогает обеспечить быстрое получение Украиной жизненно важного военного оборудования для самозащиты и укрепляет сотрудничество между США и европейскими странами в их поддержке Украины", – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Только Норвегия выделит на эти цели $135 млн.
"С помощью этой поддержки мы хотим способствовать быстрому получению Украиной необходимого ей оборудования, одновременно укрепляя сотрудничество в рамках НАТО по обороне Украины", – прокомментировал министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик.
- 14 июля глава Штатов и генсек НАТО заключили соглашение, по которому партнеры будут покупать американское оружие для Украины.
- 18 июля в пресс-службе НАТО сообщили, что к закупке американского оружия для Украины уже присоединились Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия.
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