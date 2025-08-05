Дания, Норвегия и Швеция выделят $500 млн на американское оружие для Украины

Государства направят средства на помощь ВСУ в рамках новой инициативы PURL

HIMARS (Иллюстративное фото: Dean Lewins/EPA)

Норвегия вместе со Швецией и Данией предоставит средства для поддержки новой инициативы по обеспечению Украины приоритетным американским оборонным оборудованием через НАТО. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.

Чтобы продолжать удовлетворять самые насущные потребности Украины, Швеция, Норвегия и Дания совместно профинансируют один из первых пакетов в рамках новой инициативы "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL).

Читайте также Война не закончится 8 августа: петлю на шее Путина Трамп будет затягивать медленно

Вместе страны профинансируют пакет общей стоимостью $500 млн.

"Это важная инициатива НАТО и США. Она помогает обеспечить быстрое получение Украиной жизненно важного военного оборудования для самозащиты и укрепляет сотрудничество между США и европейскими странами в их поддержке Украины", – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Только Норвегия выделит на эти цели $135 млн.

"С помощью этой поддержки мы хотим способствовать быстрому получению Украиной необходимого ей оборудования, одновременно укрепляя сотрудничество в рамках НАТО по обороне Украины", – прокомментировал министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик.