Генсек НАТО написал всем союзникам с призывом присоединиться к новой поддержке Украины
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился ко всем союзникам, чтобы они присоединились к новой инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Заявление чиновника опубликовали на сайте Альянса 4 августа.
"Речь идет о том, чтобы Украина получила оборудование, которое ей сейчас срочно нужно для защиты от российской агрессии. Целью всей помощи союзников Украине является справедливое и длительное завершение войны в поддержку мирных усилий президента Трампа. Я написал всем союзникам НАТО, призывая их присоединиться к этой инициативе по распределению бремени, и надеюсь, что вскоре другие союзники [кроме Нидерландов] также сделают весомые заявления", – рассказал Рютте.
Также Рютте оценил новый пакет помощи на 500 млн евро, который объявили Нидерланды: генсек поблагодарил Нидерланды за то, что они "взяли на себя лидерство и превратили эту инициативу в конкретную поддержку", опираясь на шаги, сделанные Германией для поставки дополнительных систем Patriot Украине.
Чиновник также отметил, что новый механизм PURL дополняет другие инициативы НАТО по поддержке Украины, включая NSATU и CAP, а также другие двусторонние усилия членов Альянса и партнеров.
Ранее министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что PURL является результатом договоренности президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа и Рютте (подробнее, как работает инициатива, читайте здесь).
- 14 июля глава Штатов и генсек НАТО заключили соглашение, по которому партнеры будут покупать американское оружие для Украины.
- 18 июля в пресс-службе НАТО сообщили LIGA.net что касается закупки американского оружия для Украины уже присоединились Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия.
- 26 июля о поддержке инициативы заявила Литва – страна планирует выделить 30 млн евро на приобретение дополнительных Patriot для Украины.
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