Германия поставит Украине две системы ЗРК Patriot, а позже – дополнительные компоненты

Министр обороны Германии Борис Писториус (Фото: EPA/FILIP SINGER)

Германия поставит Украине две системы Patriot в обмен на то, что Берлин будет первым в списке США на получение систем последнего поколения взамен. Такие договоренности уже достигнуты, сообщили в Бундесвере.

"Германия может поддержать Украину сначала пусковыми установками, а затем дополнительными компонентами системы Patriot. Это еще раз доказывает: Германия, безусловно, является самым верным сторонником Украины в сфере противовоздушной обороны", – сказал министр обороны страны Борис Писториус.

Ожидается, что в ближайшие дни Бундесвер поставит Украине пусковые установки Patriot. А через два-три месяца будут поставлены дополнительные компоненты системы.

Взамен Берлин "ускоренными темпами" получит от США новые системы Patriot, которые будут финансироваться Германией. В Бундесвере заявили, что дополнительные системы не повлияют на вклад в оборонный альянс НАТО.