Германия поставит Украине две системы ЗРК Patriot, а позже – дополнительные компоненты
Германия поставит Украине две системы Patriot в обмен на то, что Берлин будет первым в списке США на получение систем последнего поколения взамен. Такие договоренности уже достигнуты, сообщили в Бундесвере.
"Германия может поддержать Украину сначала пусковыми установками, а затем дополнительными компонентами системы Patriot. Это еще раз доказывает: Германия, безусловно, является самым верным сторонником Украины в сфере противовоздушной обороны", – сказал министр обороны страны Борис Писториус.
Ожидается, что в ближайшие дни Бундесвер поставит Украине пусковые установки Patriot. А через два-три месяца будут поставлены дополнительные компоненты системы.
Взамен Берлин "ускоренными темпами" получит от США новые системы Patriot, которые будут финансироваться Германией. В Бундесвере заявили, что дополнительные системы не повлияют на вклад в оборонный альянс НАТО.
- 23 июля Spiegel сообщал, что Украина не получит объявленные Трампом Patriot до весны 2026 года.
- 24 июля президент напомнил, что Украине нужно 10 систем Patriot. Официально подтверждено три: две – из Германии и одна – из Норвегии.
- 25 июля газета The Telegraph сообщала, что Украина получила новую систему ПВО Patriot от Германии в середине июля.
- 28 июля сообщалось, что Германия передала Украине три системы Patriot вне схемы президента США Дональда Трампа.
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