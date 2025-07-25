The Telegraph: Украина получила новую систему ПВО Patriot

Сообщается, что вместе с ПВО прибыли также ракеты-перехватчики в рамках соглашения с Германией

Система ПВО Patriot (Фото: nato.int)

В конце прошлой недели Украина могла получить одну систему противовоздушной обороны Patriot от Германии. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации британской газеты, вместе с ПВО были поставлены также дополнительные ракеты-перехватчики в рамках соглашения с Германией.

Поставка военной помощи состоялась после того, как 13 июля президент США Дональд Трамп объявил о проекте помощи на сумму $10 млрд, а также о перспективе введения жестких торговых пошлин для России и любой страны, которая будет покупать ее нефть.

Отмечается, что Пентагон и Белый дом использовали этот шаг, чтобы попытаться убедить европейские страны пойти на риск и отправить имеющиеся у них запасы в Киев, ожидая, пока США их восполнит.