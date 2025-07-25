The Telegraph: Украина получила новую систему ПВО Patriot
В конце прошлой недели Украина могла получить одну систему противовоздушной обороны Patriot от Германии. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации британской газеты, вместе с ПВО были поставлены также дополнительные ракеты-перехватчики в рамках соглашения с Германией.
Поставка военной помощи состоялась после того, как 13 июля президент США Дональд Трамп объявил о проекте помощи на сумму $10 млрд, а также о перспективе введения жестких торговых пошлин для России и любой страны, которая будет покупать ее нефть.
Отмечается, что Пентагон и Белый дом использовали этот шаг, чтобы попытаться убедить европейские страны пойти на риск и отправить имеющиеся у них запасы в Киев, ожидая, пока США их восполнит.
- 18 июля в пресс-службе НАТО LIGA.net рассказали, кто согласился купить оружие для Украины по новой схеме президента США Трампа.
- 23 июля Spiegel сообщал, что Украина не получит анонсированные Трампом Patriot до весны 2026 года.
- 24 июля президент напомнил, что Украине нужно 10 систем Patriot. Официально подтверждено три – две от Германии и одна от Норвегии.
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