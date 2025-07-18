Новая схема Трампа: НАТО рассказало, кто согласился купить оружие Штатов для Украины

В Альянсе уверены, что присоединится еще больше стран, заявил LIGA.net чиновник НАТО

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Семь стран Европы и Канада уже присоединились к инициативе по закупке американского оружия для Украины по соглашению, заключенному президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщил чиновник Альянса.

Он отметил, что ряд стран уже взял на себя обязательства поддержать эту инициативу, включая Германию, Норвегию, Данию, Нидерланды, Швецию, Великобританию, Канаду и Финляндию.

По словам чиновника, в НАТО уверены, что присоединится больше членов Альянса: "Детали еще обсуждаются". Всего в НАТО входит 32 страны – включая Штаты, которые будут продавать оружие по этой инициативе, но не будут платить за него.

Помощь по этой схеме будет включать системы противовоздушной обороны, боеприпасы и другое оборудование, добавил чиновник.

Он подчеркнул, что инициатива – это не один отдельный пакет помощи, а скорее новый подход к поставке военной поддержки, которая нужна Украине.

"Соглашение между генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом Трампом является важной вехой в обеспечении Украины военными ресурсами, необходимыми для защиты от России. Европейские члены НАТО и Канада возьмут на себя основную роль в финансировании, а НАТО будет координировать поставки, в том числе через [миссию] NSATU", – отметил LIGA.net сотрудник Альянса.