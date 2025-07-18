Нова схема Трампа: НАТО розповіло, хто погодився купити зброю Штатів для України

В Альянсі впевнені, що доєднається ще більше країн, заявив LIGA.net посадовець НАТО

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Сім країн Європи та Канада уже доєднались до ініціативи з закупівлі американської зброї для України за угодою, укладеною президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомив чиновник Альянсу.

Він зазначив, що низка країн уже взяла на себе зобов'язання підтримати цю ініціативу, включно з Німеччиною, Норвегією, Данією, Нідерландами, Швецією, Великою Британією, Канадою і Фінляндією.

За словами посадовця, у НАТО впевнені, що доєднається більше членів Альянсу: "Деталі ще обговорюються". Всього до НАТО входить 32 країни – включно зі Штатами, які продаватимуть зброю за цією ініціативою, але не платитимуть за неї.

Допомога за цією схемою міститиме системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше обладнання, додав посадовець.

Він наголосив, що ініціатива – це не один окремий пакет допомоги, а скоріше новий підхід до постачання військової підтримки, яка потрібна Україні.

"Угода між генеральним секретарем НАТО Рютте і президентом Трампом є важливою віхою в забезпеченні України військовими ресурсами, необхідними для захисту від Росії. Європейські члени НАТО і Канада візьмуть на себе основну роль у фінансуванні, а НАТО координуватиме постачання, зокрема через [місію] NSATU", – зазначив LIGA.net співробітник Альянсу.