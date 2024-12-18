Запрацювала нова місія НАТО, яка забрала у США координацію допомоги Україні
Нове командування НАТО почало працювати над координацією західної військової допомоги Україні, повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Його слова передає британська агенція Reuters.
Штаб нової місії НАТО для України, що називається NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU, дослівно: допомога у сфері безпеки та підготовки для України), розташований на базі США у німецькому місті Вісбаден.
Командування NSATU забирає у Штатів координацію допомоги для України, що багатьма розглядається як крок, спрямований на захист механізму підтримки проти новообраного президента США Дональда Трампа, який скептично налаштований стосовно НАТО.
Водночас, додає Reuters, формат "Рамштайн" продовжить працювати як політичний форум, оскільки нова місія бере на себе військове виконання рішень, ухвалених на цій контактній групі.
Напередодні, 18 грудня, агенція уже повідомляла про запуск NSATU із затримкою на декілька місяців, до того ж медіа посилалося на власне джерело. Публічно не повідомлялося про причини затримки роботи місії.
Водночас неназвані дипломати визнають, що передання повноважень до Альянсу може мати обмежений ефект: США за каденції Трампа все ще можуть скоротити свою підтримку Україні, оскільки Штати є домінантною силою НАТО та постачають українській стороні більшу частину озброєнь.
Загальна чисельність особового складу NSATU становитиме близько 700 осіб, включно з військовослужбовцями, дислокованими у Штабі верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SHAPE) у Бельгії та на логістичних базах у Польщі та Румунії.
- У липні стало відомо, що одним з результатів саміту НАТО у Вашингтоні стало оголошення про те, що паралельно з форматом "Рамштайн" під головуванням США військову допомогу Україні координуватиме NSATU.
- Видання The New York Times заявляло, що нова місія працюватиме над тим, щоб зменшити "дублювання та ускладнення", пов’язані з різними видами озброєнь, котрі надають Україні. Колишній американський посол у НАТО Даадлер заявляв, що це "спроба захиститися від Трампа".
- У грудні американський політик пообіцяв не відмовлятися від України, а допомогу Києву з боку Вашингтона використовувати як важіль впливу на Росію. Також республіканець заявив, що не хоче брати на себе зобов'язання зберегти Штати у НАТО, але визнав – якщо інші країни "заплатять за своїми рахунками, то, безумовно", він збереже роль Америки в Альянсі.