Запрацювала нова місія НАТО, яка забрала у США координацію допомоги Україні

Співрозмовники Reuters серед дипломатів визнають, що Штати за каденції Трампа все ще можуть скоротити свою підтримку Україні

Марк Рютте (Фото: EPA)

Нове командування НАТО почало працювати над координацією західної військової допомоги Україні, повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Його слова передає британська агенція Reuters.

Штаб нової місії НАТО для України, що називається NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU, дослівно: допомога у сфері безпеки та підготовки для України), розташований на базі США у німецькому місті Вісбаден.

Командування NSATU забирає у Штатів координацію допомоги для України, що багатьма розглядається як крок, спрямований на захист механізму підтримки проти новообраного президента США Дональда Трампа, який скептично налаштований стосовно НАТО.

Водночас, додає Reuters, формат "Рамштайн" продовжить працювати як політичний форум, оскільки нова місія бере на себе військове виконання рішень, ухвалених на цій контактній групі.

Напередодні, 18 грудня, агенція уже повідомляла про запуск NSATU із затримкою на декілька місяців, до того ж медіа посилалося на власне джерело. Публічно не повідомлялося про причини затримки роботи місії.

Водночас неназвані дипломати визнають, що передання повноважень до Альянсу може мати обмежений ефект: США за каденції Трампа все ще можуть скоротити свою підтримку Україні, оскільки Штати є домінантною силою НАТО та постачають українській стороні більшу частину озброєнь.

Загальна чисельність особового складу NSATU становитиме близько 700 осіб, включно з військовослужбовцями, дислокованими у Штабі верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SHAPE) у Бельгії та на логістичних базах у Польщі та Румунії.