Тепер НАТО замість Штатів координує західну допомогу для України – Reuters

Неназвані дипломати заявили агенції, що нова місія може мати обмежений ефект, бо Вашингтон ще може скоротити підтримку Києва

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Тепер НАТО замість Сполучених Штатів взяло на себе координацію західної військової допомоги Україні, як це і планувалося. Про функціонування нової місії Альянсу з посиланням на своє джерело повідомляє британська агенція Reuters.

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Як зауважує медіа, цей крок, зроблений після затримки у декілька місяців, надає НАТО більш безпосередню роль у війни проти вторгнення Росії, при цьому не залучаючи власні сили.

Водночас неназвані дипломати визнають, що передання повноважень до НАТО може мати обмежений ефект, оскільки США за каденції Дональда Трампа все ще можуть завдати Україні серйозного удару через скорочення своєї підтримки, оскільки Штати є домінівною силою Альянсу та постачають Києву більшу частину озброєнь.

Отже, штаб нової місії щодо України, котра має назву NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU, дослівно: допомога у сфері безпеки та підготовки для України) міститься на території американської бази у німецькому місті Вісбаден.

Поінформований співбесідник Reuters заявив, що ця місія тепер повністю функціонує. Публічно не повідомлялося про причини затримки її роботи.

Загальна чисельність особового складу NSATU становитиме близько 700 людей, включно з військовослужбовцями, дислокованими у Штабі верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SHAPE) у Бельгії та на логістичних базах у Польщі та Румунії.