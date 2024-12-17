Тепер НАТО замість Штатів координує західну допомогу для України – Reuters
Тепер НАТО замість Сполучених Штатів взяло на себе координацію західної військової допомоги Україні, як це і планувалося. Про функціонування нової місії Альянсу з посиланням на своє джерело повідомляє британська агенція Reuters.
Як зауважує медіа, цей крок, зроблений після затримки у декілька місяців, надає НАТО більш безпосередню роль у війни проти вторгнення Росії, при цьому не залучаючи власні сили.
Водночас неназвані дипломати визнають, що передання повноважень до НАТО може мати обмежений ефект, оскільки США за каденції Дональда Трампа все ще можуть завдати Україні серйозного удару через скорочення своєї підтримки, оскільки Штати є домінівною силою Альянсу та постачають Києву більшу частину озброєнь.
Отже, штаб нової місії щодо України, котра має назву NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU, дослівно: допомога у сфері безпеки та підготовки для України) міститься на території американської бази у німецькому місті Вісбаден.
Поінформований співбесідник Reuters заявив, що ця місія тепер повністю функціонує. Публічно не повідомлялося про причини затримки її роботи.
Загальна чисельність особового складу NSATU становитиме близько 700 людей, включно з військовослужбовцями, дислокованими у Штабі верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SHAPE) у Бельгії та на логістичних базах у Польщі та Румунії.
- У липні стало відомо, що одним з результатів саміту НАТО у Вашингтоні стало оголошення про те, що паралельно з форматом "Рамштайн" під головуванням США військову допомогу Україні координуватиме NSATU.
- Видання The New York Times заявляло, що нова місія працюватиме над тим, щоб зменшити "дублювання та ускладнення", пов’язані з різними видами озброєнь, котрі надають Україні. Колишній американський посол в НАТО Даадлер заявляв, що це "спроба захиститися від Трампа".
- У грудні американський політик пообіцяв не відмовлятися від України, а допомогу Києву з боку Вашингтона використовувати як важіль впливу на Росію. Також республіканець заявив, що не хоче брати на себе зобов'язання зберегти Штати у НАТО, але визнав – якщо інші країни "заплатять за своїми рахунками, то, безумовно", він збереже роль Америки в Альянсі.