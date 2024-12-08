Трамп припустив, що Україна може не отримати стільки ж допомоги від США після його інавгурації

Новообраний президент заявив: якщо інші країни НАТО "заплатять за своїми рахунками, то безумовно" він збереже роль Америки в Альянсі

Дональд Трамп (Фото: ALLISON DINNER / EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "ймовірно" може очікувати, що не отримає стільки ж військової допомоги від США після його повернення до влади. Про це політик розповів в інтерв'ю телеканалу NBC News.

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Також Трамп заявив, що він активно намагається покласти край війні: "Якщо я зможу".

Республіканець не хоче брати на себе зобов'язання зберегти Штати у НАТО, але визнав – якщо інші країни "заплатять за своїми рахунками, то безумовно" він збереже роль Америки в Альянсі.

Напевно, йдеться про збільшення видатків на оборону європейськими країнами НАТО, у цьому з Трампом погоджується і генсек Альянсу Марк Рютте.

Щодо зустрічі Трампа з Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном у Парижі 7 грудня, то неназваний чиновник перехідної команди республіканця повідомив NBC News, що український лідер приєднався до французького та американського колеги приблизно на останні 10 хвилин зустрічі. Українська сторона заявляла, що зустріч тривала 35 хвилин.