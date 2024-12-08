Трамп припустив, що Україна може не отримати стільки ж допомоги від США після його інавгурації
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "ймовірно" може очікувати, що не отримає стільки ж військової допомоги від США після його повернення до влади. Про це політик розповів в інтерв'ю телеканалу NBC News.
Також Трамп заявив, що він активно намагається покласти край війні: "Якщо я зможу".
Республіканець не хоче брати на себе зобов'язання зберегти Штати у НАТО, але визнав – якщо інші країни "заплатять за своїми рахунками, то безумовно" він збереже роль Америки в Альянсі.
Напевно, йдеться про збільшення видатків на оборону європейськими країнами НАТО, у цьому з Трампом погоджується і генсек Альянсу Марк Рютте.
Щодо зустрічі Трампа з Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном у Парижі 7 грудня, то неназваний чиновник перехідної команди республіканця повідомив NBC News, що український лідер приєднався до французького та американського колеги приблизно на останні 10 хвилин зустрічі. Українська сторона заявляла, що зустріч тривала 35 хвилин.
- 7 грудня Зеленський зустрівся з Макроном і Трампом у Парижі. Сторони домовилися працювати далі, але президент України зазначив, що наразі "зарано про щось говорити" стосовно позиції американського лідера щодо миру.
- Уже 8 грудня Трамп закликав до негайного припинення вогню в Україні й початку переговорів. Також він визнав, що втрати Росії становлять 600 000 солдатів й заявив, що Україна нібито "втратила у війні 400 000 солдатів та ще більше цивільних".
- У відповідь Зеленський повідомив, що безповоротні втрати України склали 43 000 військовослужбовців, зафіксовано 370 000 випадків надання допомоги пораненим, але 50% поранених повертаються в стрій. Також він зазначив, що Путіна можна зупинити лише силою.