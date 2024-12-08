Трамп предположил, что Украина может не получить столько же помощи от США при нем
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "возможно" может ожидать, что не получит столько же военной помощи от США по его возвращении к власти. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу NBC News.
Также Трамп заявил, что он активно пытается покончить с войной: "Если я смогу".
Республиканец не хочет брать на себя обязательство сохранить Штаты в НАТО, но признал, что если другие страны "заплатят по своим счетам, то безусловно" он сохранит роль Америки в Альянсе.
Наверное, речь идет об увеличении расходов на оборону европейскими странами НАТО, в этом с Трампом согласен и генсек Альянса Марк Рютте.
Что касается встречи Трампа с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже 7 декабря, то неназванный чиновник переходной команды республиканца сообщил NBC News, что украинский лидер присоединился к французскому и американскому коллеге примерно на последние 10 минут встречи. Украинская сторона заявляла, что встреча длилась 35 минут.
- 7 декабря Зеленский встретился с Макроном и Трампом в Париже. Стороны договорились работать дальше, но президент Украины отметил, что в настоящее время "рано о чем-то говорить" относительно позиции американского лидера по отношению к миру.
- Уже 8 декабря Трамп призвал к немедленному прекращению огня в Украине и началу переговоров. Также он признал, что потери России составляют 600 000 солдат и заявил, что Украина якобы "потеряла в войне 400 000 солдат и еще больше гражданских".
- В ответ Зеленский сообщил, что безвозвратные потери Украины составили 43 000 военнослужащих, зафиксировано 370 000 случаев оказания помощи раненым, но 50% раненых возвращаются в строй. Также он отметил, что Путина можно остановить только силой.