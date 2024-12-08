Трамп предположил, что Украина может не получить столько же помощи от США при нем

Новоизбранный президент заявил: если другие страны НАТО "заплатят по своим счетам, то безусловно" он сохранит роль Америки в Альянсе

Дональд Трамп (Фото: ALLISON DINNER/EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "возможно" может ожидать, что не получит столько же военной помощи от США по его возвращении к власти. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу NBC News.

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Также Трамп заявил, что он активно пытается покончить с войной: "Если я смогу".

Республиканец не хочет брать на себя обязательство сохранить Штаты в НАТО, но признал, что если другие страны "заплатят по своим счетам, то безусловно" он сохранит роль Америки в Альянсе.

Наверное, речь идет об увеличении расходов на оборону европейскими странами НАТО, в этом с Трампом согласен и генсек Альянса Марк Рютте.

Что касается встречи Трампа с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже 7 декабря, то неназванный чиновник переходной команды республиканца сообщил NBC News, что украинский лидер присоединился к французскому и американскому коллеге примерно на последние 10 минут встречи. Украинская сторона заявляла, что встреча длилась 35 минут.