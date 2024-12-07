Зеленский встретился с Нехаммером: тот говорит, что Вена готова принять переговоры

Политики говорили об активизации совместных усилий для достижения "всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира"

Владимир Зеленский и Карл Негаммер (Фото: X австрийского канцлера)

Президент Владимир Зеленский встретился с австрийским канцлером Карлом Нехаммером в Париже. Об этом сообщил сам глава правительства Австрии.

"Мы говорили об активизации наших совместных усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира", – написал Негаммер.

Он отметил, что Вена как столица нейтральной страны всегда готова "принимать будущие мирные переговоры".

Накануне стало известно, что президент Зеленский прибыл в Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Газета Le Monde сообщала, что глава украинского государства может встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.