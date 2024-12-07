Зеленский встретился с Нехаммером: тот говорит, что Вена готова принять переговоры
Президент Владимир Зеленский встретился с австрийским канцлером Карлом Нехаммером в Париже. Об этом сообщил сам глава правительства Австрии.
"Мы говорили об активизации наших совместных усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира", – написал Негаммер.
Он отметил, что Вена как столица нейтральной страны всегда готова "принимать будущие мирные переговоры".
Накануне стало известно, что президент Зеленский прибыл в Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Газета Le Monde сообщала, что глава украинского государства может встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
- 7 декабря стало известно, что в Париж прибыл Трамп. Это его первая поездка за границу после победы на президентских выборах в США в ноябре.
- 6 декабря France 24 сообщало, что Макрон встретится с Зеленским и Трампом в Париже 7 декабря. Пока речь идет о двух отдельных встречах тет-а-тет.