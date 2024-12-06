Макрон встретится с Зеленским и Трампом в Париже 7 декабря – France 24
Президент Франции Эммануэль Макрон 7 декабря встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже на открытии отреставрированного Собора Парижской Богоматери, там у него будет встреча и с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом пишет France 24.
По данным журналистов, перед началом церемонии открытия Собора Парижской Богоматери президент Макрон встретится в Елисейском дворце с Трампом. Там же запланирована встреча с Зеленским.
В настоящее время речь идет о двух отдельных встречах тет-а-тет. В офисе Макрона не уточнили, планируется ли общий разговор трех лидеров или отдельное общение между Трампом и Зеленским.
Ранее французская газета Le Monde писала, что украинский президент может посетить церемонию открытия Собора Парижской Богоматери. Медийщики предполагали, что Зеленский может встретиться на переговорах с избранным лидером Соединенных Штатов.
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