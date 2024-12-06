Спикер МИД – Сийярто: Украине не нужны посредники в общении с командой Трампа
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил на брифинге, что Украине не нужны посредники в переговорах с Дональдом Трампом.
"Украине в общении с командой избранного президента Трампа посредники не нужны. У нас установлен контакт и между избранным президентом с президентом Владимиром Зеленским, и между командами на уровне министра иностранных дел и руководителя Офиса президента", – заявил Тихий.
Он подчеркнул, что "все эти вопросы решаются в прямом американском диалоге и просто нет необходимости обращаться для этого к посредникам".
Ранее глава венгерской дипломатии сказал, что после победы Трампа на президентских выборах в США завершение российско-украинской войны "еще никогда не казалось таким близким".
"Мы прилагаем все усилия, чтобы цель Дональда Трампа прекратить эту войну стала реальностью", – заявил он тогда.
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