Спикер МИД – Сийярто: Украине не нужны посредники в общении с командой Трампа

Глава МИД Венгрии накануне заявил, что Будапешт прилагает все усилия, чтобы "цель Трампа о завершении войны стала реальностью"

Георгий Тихий (Фото: Facebook)

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил на брифинге, что Украине не нужны посредники в переговорах с Дональдом Трампом.

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"Украине в общении с командой избранного президента Трампа посредники не нужны. У нас установлен контакт и между избранным президентом с президентом Владимиром Зеленским, и между командами на уровне министра иностранных дел и руководителя Офиса президента", – заявил Тихий.

Он подчеркнул, что "все эти вопросы решаются в прямом американском диалоге и просто нет необходимости обращаться для этого к посредникам".

Ранее глава венгерской дипломатии сказал, что после победы Трампа на президентских выборах в США завершение российско-украинской войны "еще никогда не казалось таким близким".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы цель Дональда Трампа прекратить эту войну стала реальностью", – заявил он тогда.