Канцлер Австрии предложил Трампу провести переговоры России и Украины в его стране
Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью телеканалу PULS 24 заявил, что предложил избранному президенту США Дональду Трампу свою страну в качестве площадки для переговоров Украины и России.
По словам Нехаммера, во время телефонного разговора с Трампом 25 ноября они быстро перешли к теме российско-украинской войны.
Трамп спросил у меня мою оценку, потому что я был одним из немногих, кто встречался с Путиным и Зеленским. Он тоже поделился со мной своим взглядом. И с этим мы быстро начали говорить о том, сколь важен мир и сколь важно, чтобы война прекратилась", – рассказал он.
Политик заявил, что предложил Трампу Австрию как "хорошее место для переговоров", поскольку страна является нейтральной. Нехаммер добавил, что избранный американский лидер был "очень хорошо проинформирован" о позиции официальной Вены.
Политик добавил, что Трамп "очень эмоционально и положительно" относится к завершению войны: "У него высокий уровень мотивации, чтобы оружие молчало. Я верю, что он способен снова развить новую динамику".
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