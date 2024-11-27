Канцлер Австрии предложил Трампу провести переговоры России и Украины в его стране
Карл Нехаммер (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью телеканалу PULS 24 заявил, что предложил избранному президенту США Дональду Трампу свою страну в качестве площадки для переговоров Украины и России.

По словам Нехаммера, во время телефонного разговора с Трампом 25 ноября они быстро перешли к теме российско-украинской войны.

Трамп спросил у меня мою оценку, потому что я был одним из немногих, кто встречался с Путиным и Зеленским. Он тоже поделился со мной своим взглядом. И с этим мы быстро начали говорить о том, сколь важен мир и сколь важно, чтобы война прекратилась", – рассказал он.

Политик заявил, что предложил Трампу Австрию как "хорошее место для переговоров", поскольку страна является нейтральной. Нехаммер добавил, что избранный американский лидер был "очень хорошо проинформирован" о позиции официальной Вены.

Политик добавил, что Трамп "очень эмоционально и положительно" относится к завершению войны: "У него высокий уровень мотивации, чтобы оружие молчало. Я верю, что он способен снова развить новую динамику".

Читайте также
Советники Трампа и Байдена сотрудничают в вопросах российско-украинской войны
войнадональд трамппереговорыавстриякарл нехаммер