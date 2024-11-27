Канцлер Австрии предложил Трампу провести переговоры России и Украины в его стране

По словам Нехаммера, это произошло во время телефонного разговора с избранным президентом США 25 ноября

Карл Нехаммер (Фото: ЕРА/Filip Singer)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью телеканалу PULS 24 заявил, что предложил избранному президенту США Дональду Трампу свою страну в качестве площадки для переговоров Украины и России.

По словам Нехаммера, во время телефонного разговора с Трампом 25 ноября они быстро перешли к теме российско-украинской войны.

Трамп спросил у меня мою оценку, потому что я был одним из немногих, кто встречался с Путиным и Зеленским. Он тоже поделился со мной своим взглядом. И с этим мы быстро начали говорить о том, сколь важен мир и сколь важно, чтобы война прекратилась", – рассказал он.

Политик заявил, что предложил Трампу Австрию как "хорошее место для переговоров", поскольку страна является нейтральной. Нехаммер добавил, что избранный американский лидер был "очень хорошо проинформирован" о позиции официальной Вены.

Политик добавил, что Трамп "очень эмоционально и положительно" относится к завершению войны: "У него высокий уровень мотивации, чтобы оружие молчало. Я верю, что он способен снова развить новую динамику".

11 ноября 2024 года Reuters писало, что ближайшие месяцы будут решающими на украинском фронте. Украина стремится занять выгодную позицию.

15 ноября Трамп заявил, что Россия и Украина должны остановиться и пообещали работать над завершением конфликта.

20 ноября Reuters сообщил, что Путин готов говорить с Трампом о прекращении войны, но на уступки не пойдет.