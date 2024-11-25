Советники Трампа и Байдена сотрудничают в вопросах российско-украинской войны

Советники двух президентов сотрудничают для разрешения конфликта в Украине

Майкл Уолц (Фото: EPA-EFE/Caroline Brehman)

Советники по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа и действующего лидера Джо Байдена сотрудничают в вопросах войны в Украине. Об этом заявил советник Трампа Майкл Уолтц в программе Fox News Sunday.

Он рассказал, что ведет переговоры со своим коллегой в администрации Байдена Джейком Салливаном из-за эскалации российско-украинской войны и ситуации на Ближнем Востоке.

"Для наших противников, которые думают, что это время возможностей, что они могут противопоставить одну администрацию другой, – они ошибаются", – сказал Уолтц.

Он добавил, что Трамп "очень озабочен эскалацией" войны России против Украины и по-прежнему сосредоточен на организации переговоров о прекращении войны.