Советники Трампа и Байдена сотрудничают в вопросах российско-украинской войны
Советники по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа и действующего лидера Джо Байдена сотрудничают в вопросах войны в Украине. Об этом заявил советник Трампа Майкл Уолтц в программе Fox News Sunday.
Он рассказал, что ведет переговоры со своим коллегой в администрации Байдена Джейком Салливаном из-за эскалации российско-украинской войны и ситуации на Ближнем Востоке.
"Для наших противников, которые думают, что это время возможностей, что они могут противопоставить одну администрацию другой, – они ошибаются", – сказал Уолтц.
Он добавил, что Трамп "очень озабочен эскалацией" войны России против Украины и по-прежнему сосредоточен на организации переговоров о прекращении войны.
- 11 ноября 2024 года Reuters заявил, что ближайшие месяцы будут решающими на украинском фронте. Украина стремится занять выгодную позицию.
- 15 ноября Трамп заявил, что Россия и Украина должны остановиться и пообещали работать над завершением конфликта.
- 20 ноября Reuters сообщил, что Путин готов говорить с Трампом о прекращении войны, но на уступки не пойдет.