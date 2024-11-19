Европе придется удвоить расходы на оборону из-за агрессии РФ и победы Трампа – Bloomberg
Европейские страны могут быть вынуждены значительно увеличить свои расходы на оборону из-за агрессии России в Украине и возможности ослабления поддержки со стороны США во время президентства Дональда Трампа. Об этом сообщают аналитики Bloomberg Intelligence во главе с Джорджем Фергюсоном.
Во время предыдущей каденции Трамп угрожал выходом США из НАТО, если союзники не увеличат военные расходы. В своей нынешней кампании он также обещал ослабить отношения с Европой в сфере безопасности.
Аналитики Bloomberg Intelligence подсчитали, что 15 крупнейшим европейским членам Организации Североатлантического договора, возможно, придется увеличить военные инвестиции на целых $340 млрд ежегодно до $720 млрд.
"Российская агрессия уже побудила рост расходов на оборону в Европе. Однако может понадобиться больше для поддержки Украины, противодействия широкомасштабной агрессивной региональной позиции Москвы и углубляющегося решения стратегической конкуренции с Китаем", – отметил Фергюсон.
Отчет был опубликован после предупреждения бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги, который заявил, что Европейскому Союзу следует срочно инвестировать в оборону и повысить производительность, чтобы сохранить свои ценности. Европе требуются новые боевые танки, артиллерия, боевые машины и самолеты для поддержки оборонных сил.
Выиграть от таких инвестиций могут некоторые компании – Leonardo SpA, Airbus SE, BAE Systems Plc и Rolls Royce Holdings Plc.
Однако, как пишут аналитики, после десятилетий недостаточного финансирования перевооружение может затянуться более чем на 10 лет из-за нехватки производственных мощностей и проблем с цепочками снабжения.
Небольшая оборонно-промышленная база региона, вероятно, не сможет обеспечить все необходимое в краткосрочной и среднесрочной перспективе, говорится в материале.
"Европейцам, возможно, придется пересмотреть некоторые из своих приоритетов в расходах, поскольку многие их бюджеты уже поставлены под сомнение, но масштаб угрозы таков, что они не могут ее игнорировать", – сказал Фергюсон.
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