Трамп заявил, что не выведет США из НАТО, если другие члены будут платить больше денег
Дональд Трамп (Фото: EPA/ERIK S. LESSER)

45 президент США Дональд Трамп заявил, что не будет выводить свою страну из НАТО в случае возвращения в Белый дом, если другие страны-члены будут делать большие членские взносы. Об этом он сообщил в интервью GB News.

По его словам, США должны платить "свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных".

"Почему мы должны охранять эти страны, у которых много денег, и за которые платят Соединенные Штаты?", — сказал Трамп.

Он отметил, что Вашингтон "обеспечивал НАТО на 90%". 

На вопрос, если члены Альянса будут вносить больше средств, будет ли Америка оставаться в нем, политик ответил: Да.100%.

  • После победы на первых президентских кокусах в Айове 16 января Трамп упомянул об Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.
  • 23 февраля президент Зеленский заявил, что Трамп не сможет "закончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.

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