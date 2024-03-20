Трамп заявил, что не выведет США из НАТО, если другие члены будут платить больше денег

Трамп сказал, что США якобы финансировали НАТО на 90%

Дональд Трамп (Фото: EPA/ERIK S. LESSER)

45 президент США Дональд Трамп заявил, что не будет выводить свою страну из НАТО в случае возвращения в Белый дом, если другие страны-члены будут делать большие членские взносы. Об этом он сообщил в интервью GB News.

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По его словам, США должны платить "свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных".

"Почему мы должны охранять эти страны, у которых много денег, и за которые платят Соединенные Штаты?", — сказал Трамп.

Он отметил, что Вашингтон "обеспечивал НАТО на 90%".

На вопрос, если члены Альянса будут вносить больше средств, будет ли Америка оставаться в нем, политик ответил: Да.100%.

После победы на первых президентских кокусах в Айове 16 января Трамп упомянул об Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.

23 февраля президент Зеленский заявил, что Трамп не сможет "закончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.

9 марта 2024 года Трамп назвал Байдена "идиотом, с которым [Путин] может справиться".

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