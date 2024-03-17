"Один кандидат слишком стар и умственно неспособен. Другой – я". Байден пошутил о Трампе

Президент США подшутил над своим соперником на выборах во время традиционного ужина клуба "Гридайрон"

Джо Байден (Фото: EPA / NATHAN HOWARD)

Президент США Джо Байден в субботу выступил на званом ужине клуба "Гридайрон" – ежегодном мероприятии, которое проходит в Вашингтоне с 1880-х годов. По традиции каждый американский президент за время своей каденции хотя бы раз принимает участие в этом ужине.

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Во время своей речи Байден несколько раз пошутил об умственных способностях своего соперника, 77-летнего Дональда Трампа, и предупредил, что тот представляет серьезную угрозу для демократии в США и за рубежом.

"Один кандидат слишком стар и умственно неспособен, чтобы быть президентом. Другой – это я", — цитирует 81-летнего Байдена агентство Reuters.

Президент напомнил, что Трамп не узнал свою жену на фотографии во время дачи показаний и порой забывает, что баллотируется не против Барака Обамы.

Выступление Байдена длилось около 10 минут и не было полностью шутливым. Президент США говорил серьезно, когда коснулся ситуации в Украине.

"Мы живем в беспрецедентный момент в истории демократии, в беспрецедентный момент для истории. Демократия и свобода буквально находятся под ударом. Путин марширует по Европе. Мой предшественник склоняется перед ним и говорит ему: "Делай все, что хочешь".

"Хотел бы я, чтобы это было шуткой, но это не так", — сказал Байден.

После этого он указал на присутствовавших на мероприятии посла Украины Оксану Маркарову и премьера Эстонии Каю Каллас: "Мы не склонимся. Они не склонятся, и я не склонюсь".

К концу выступления Байден снова вернулся к шуткам о своем возрасте: "Даже пресса должна признать – я сегодня справился. Ожидания были настолько низкими, что мне просто нужно было прийти и вспомнить, кто президент".