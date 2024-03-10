Трамп обізвав Байдена "ідіотом". Каже, що нібито через нього Путін погрожує ядерною війною

45-й президент США заявив, що якби Сполучені Штати очолював він – всі були б у безпеці

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/John Mabanglo)

Експрезидент США Дональд Трамп назвав нинішнього американського лідера Джо Байдена "ідіотом", з яким російський диктатор Володимир Путін "може впоратися". Про це він заявив перед своїми виборцями у Джорджії.

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"Якщо у вас був би дійсно здібний президент, як я, то ми були б у цілковитій безпеці. Тепер Путін говорить про ядерну зброю. І знаєте чому? Тому що він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися", – сказав Трамп.

Після перемоги на перших президентських кокусах в Айові 16 січня Трамп згадав про Україну. Він укотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну в разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "чудово знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.

23 лютого президент Зеленський заявив, що Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" в разі його повернення до Білого дому.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, аби уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

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