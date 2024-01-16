Трамп після перемоги в Айові: Я дуже добре знаю Зеленського та Путіна, швидко зупиню війну

Експрезидент США заявив, що його "добрі відносини" з російським диктатором – це "дуже добре, а не погано"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на перших президентських кокусах у штаті Айова згадав Україну. Він укотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну в разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "дуже добре знає" російського диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського.

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"Ситуація з Україною дуже жахлива. І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко. Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу поговорити з ними, і ми розв'яжемо цю проблему дуже швидко", – сказав він.

За словами Трампа, його "добрі відносини" з Путіним – це "дуже добре, а не погано". 45-й президент США переконаний, що Росія ніколи б не розпочала війну, якби він залишився при владі.

"Тепер у вас є всі ці смерті, набагато більші, ніж люди думають, цифри набагато більші, ніж будь-хто міг навіть подумати. Ви дізнаєтеся це найближчими роками, коли вони знесуть ці величезні будівлі в Україні – там, під завалами, досі тисячі людей. Це так сумно", – резюмував Трамп.

Згідно з попередніми результатами голосування Трамп лідирує серед претендентів у кандидати на пост президента від Республіканської партії на первинних виборах в Айові після завершення підрахунку майже 50% округів.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, аби уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

Байден, пояснюючи своє висування на другий термін, заявив, що у США є "величезні можливості зробити світ кращим і придушити Путіна".

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